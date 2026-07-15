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Культура

Скончался писатель и священнослужитель Михаил Ардов

Умер брат Алексея Баталова и священнослужитель РПАЦ Михаил Ардов
Telegram-канал Подосокорский

На 89-м году жизни скончался писатель, публицист и мемуарист Михаил Ардов. Об этом сообщил филолог Николай Подосокорский в Telegram-канале.

«В возрасте 88 лет умер отец Михаил (Михаил Викторович Ардов), русский писатель, публицист, мемуарист, священнослужитель. Брат народного артиста СССР Алексея Владимировича Баталова», — написал он.

Последние шесть лет Ардов жил в частном пансионате для пожилых людей. Подробности о причинах смерти и прощании пока неизвестны.

Михаил Ардов родился в 1937 году в семье писателя Виктора Ардова и актрисы Нины Ольшевской, окончил журфак МГУ и посвятил жизнь литературе.

До этого стало известно, что в возрасте 92 лет умер писатель, заслуженный работник культуры России и почетный гражданин Тверской области Евгений Борисов. Губернатор Тверской области Виталий Королев выразил искренние соболезнования родным и близким автора, отметив, что он был истинным представителем российской интеллигенции.

Ранее «Самый разыскиваемый убийца России» стал писателем и умер от коронавируса.

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