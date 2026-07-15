Крыши Петербурга ждет рок-перезагрузка от Rock Privet

Группа Rock Privet выступит 24 июля 2026 года на крыше площадки Roof Place на Васильевском острове в Санкт‑Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе организатора концерта — клуба «Космонавт».

«Какая бы погода ни была, вы на 100% почувствуете летнюю жару», — обещают зрителям.

Rock Privet известны своими каверами на русскоязычные хиты. Организаторы отмечают, что коллектив придает популярным трекам мощное роковое звучание, а в аранжировках сочетает безупречный вкус с чувством юмора. В сет‑лист будущего концерта войдут как любимые мэшапы, так и эксклюзивные премьеры.

Недавно сообщалось, что в Roof Place пройдет 23 июля праздничный опен‑эйр в честь дня рождения Нейромонаха Феофана.

Проект Нейромонах Феофан известен самобытным звучанием. В нем drum&bass переплетается с мелодикой русских народных мотивов и глубоким вокалом. В 2024 году он отметил 15‑летие: за это время у артиста сформировалась широкая аудитория — от поклонников электронной музыки и рока до гиков и детей. Сегодня на концерты Феофана приходят целыми семьями.

Ранее группа «Танцы Минус» объявила о большом концерте на крыше в Санкт-Петербурге.