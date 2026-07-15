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Культура

Стало известно, как Нейромонах Феофан отметит день рождения

Нейромонах Феофан устроит народные гуляния на крыше Петербурга в день рождения
Максим Блинов/РИА Новости

В Санкт‑Петербурге пройдет 23 июля праздничный опен‑эйр в честь дня рождения Нейромонаха Феофана. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артиста.

Концерт состоится на площадке Roof Place на Васильевском острове. Особенность концертов Феофана — в том, что шоу разворачивается не только на сцене, но и в зале. Поклонники надевают народные костюмы и становятся частью атмосферы.

Проект Нейромонах Феофан известен самобытным звучанием. В нем drum&bass переплетается с мелодикой русских народных мотивов и глубоким вокалом. В 2024 году проект отметил 15‑летие: за это время у артиста сформировалась широкая аудитория — от поклонников электронной музыки и рока до гиков и детей. Сегодня на концерты Феофана приходят целыми семьями.

Дискография проекта включает четыре разноплановых альбома, серию мини‑альбомов, несколько EP, live‑альбомов и синглов. Суммарно его треки набрали сотни миллионов прослушиваний и просмотров на стриминговых и видеоплатформах.

Кроме того, Нейромонах Феофан регулярно выступает на крупнейших площадках страны, а также участвует в фестивалях разной направленности.

Ранее сообщалось, что «Мельница» отметит юбилей легендарного альбома концертом на крыше.

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