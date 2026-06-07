Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Культура

Группа «Танцы Минус» даст большой концерт на крыше в Санкт-Петербурге

Группа «Танцы Минус» выступит в Санкт-Петербурге
Клуб «Космонавт»

Группа «Танцы Минус» выступит с большим концертом в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе заведения.

Выступление пройдет 9 июня на крыше ROOF PLACE в Брусницын-квартале. В летнюю концертную программу войдут песни из последних релизов группы «С5етель» и «Круги», а также хиты коллектива.

«Только представьте: «Половинка», «Город» и «Цветут цветы», неповторимый голос Вячеслава Петкуна, лето, закат, крыша и поющие хором вы!» — отметили в пресс-службе.

Группа «Танцы Минус» основана в 1995 году фронтменом коллектива, поэтом и композитором Вячеславом Петкуном. В 1997-м коллектив представил свой первый студийный альбом «10 капель». В 2000 году группа написала саундтрек к фильму Игоря Каленова «Выход».

«Танцы Минус» являются трехкратным лауреатом премии «Золотой граммофон» за песни «Цветы» (2000 год), «Половинка» (2001 год), «Оно» (2009 год).

16 февраля 2022 года «Танцы Минус» выпустили песню «Весточка», которая была посвящена на тот момент отбывавшему заключение актеру Михаилу Ефремову. Артиста посадили из-за ДТП, в результате которого не стало курьера Сергея Захарова. В марте 2025-го Ефремова выпустили по УДО.

Ранее протеже Киркорова вспомнила, как певец предлагал ей обрезать нос.

 
Теперь вы знаете
Понты действительно дороже денег. 5 парадоксов экономики
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!