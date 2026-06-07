Группа «Танцы Минус» даст большой концерт на крыше в Санкт-Петербурге

Группа «Танцы Минус» выступит с большим концертом в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе заведения.

Выступление пройдет 9 июня на крыше ROOF PLACE в Брусницын-квартале. В летнюю концертную программу войдут песни из последних релизов группы «С5етель» и «Круги», а также хиты коллектива.

«Только представьте: «Половинка», «Город» и «Цветут цветы», неповторимый голос Вячеслава Петкуна, лето, закат, крыша и поющие хором вы!» — отметили в пресс-службе.

Группа «Танцы Минус» основана в 1995 году фронтменом коллектива, поэтом и композитором Вячеславом Петкуном. В 1997-м коллектив представил свой первый студийный альбом «10 капель». В 2000 году группа написала саундтрек к фильму Игоря Каленова «Выход».

«Танцы Минус» являются трехкратным лауреатом премии «Золотой граммофон» за песни «Цветы» (2000 год), «Половинка» (2001 год), «Оно» (2009 год).

16 февраля 2022 года «Танцы Минус» выпустили песню «Весточка», которая была посвящена на тот момент отбывавшему заключение актеру Михаилу Ефремову. Артиста посадили из-за ДТП, в результате которого не стало курьера Сергея Захарова. В марте 2025-го Ефремова выпустили по УДО.

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