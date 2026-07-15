Седокова заработает больше миллиона из-за билетов от 9 тысяч рублей

Организаторы концерта Анны Седоковой ожидают заработать более 1,1 миллиона рублей за выступление. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Артистка готовится дать сольный концерт в формате 18+. Мероприятие состоится в конце месяца в камерном пространстве Москвы. Особенность шоу — отсутствие большого танцпола. Зрители смогут разместиться только за столиками.

Известно, что для поклонников певицы организаторы подготовили три категории билетов: за девять тысяч рублей, 11 тысяч рублей и 13 тысяч рублей. Если все билеты будут проданы, доход от их реализации превысит 1 миллион 112 тысяч рублей.

Недавно Седокова заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что подвергалась насилию со стороны экс-супруга Яниса Тиммы. По словам звезды, бывший муж избивал ее и кидался ножом. Она отметила, что под угрозой была не только ее жизнь, но и здоровье детей.

Позднее отец баскетболиста Райтис заявил, что обвинения артистки направлены на очернение сына на фоне судебных разбирательств.

Яниса Тиммы не стало в декабре 2024 года в ночь, которая следовала за днем рождения певицы. За несколько недель до этого супруги официально оформили развод. Сейчас родственники спортсмена судятся с Седоковой из-за его имущества.

Ранее адвокат семьи Тиммы высказался об обвинениях Седоковой. «Она вторая после Гитлера», – заявил он.