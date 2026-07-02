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Культура

Адвокат семьи Тиммы об обвинениях Седоковой: «Она вторая после Гитлера»

Адвокат Маргарита Гаврилова усомнилась в мотивах Седоковой после слов о насилии
ТНТ

Адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова предположила, что артистка Анна Седокова может намеренно «прогревать» общественное мнение, говоря о домашнем насилии. Ее слова передает «Абзац».

Накануне певица заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что подвергалась насилию со стороны Тиммы. По словам звезды, бывший муж избивал ее и кидался ножом. Она отметила, что под угрозой была не только ее жизнь, но и здоровье детей.

Гаврилова сообщила, что родственники Тиммы еще не видели публикацию, поэтому говорить о дальнейших действиях пока рано. Она также коснулась медийного образа Седоковой и отметила, что имя певицы стало нарицательным.

«Она вторая после Гитлера по популярности. Но я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я с ними еще это не обсуждала, и повторюсь: они еще не видели эту публикацию», — сказала юрист.

Яниса Тиммы не стало в декабре 2024 года в ночь, которая следовала за днем рождения певицы. За несколько недель до этого супруги официально оформили развод. Сейчас родственники спортсмена судятся с Седоковой из-за его имущества.

Ранее Седокова прокомментировала реакцию на кончину Тиммы, заявив «Что я вам сделала, люди?»

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