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Культура

Отец Тиммы сделал заявления об обвинениях Седоковой: «Придумала историю про ножи и побои»

Отец Тиммы Райтис заявил, что Седокова придумала историю с насилием из-за суда
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Отец Яниса Тиммы Райтис утверждает, что обвинения Анны Седоковой направлены на очернение его сына. Его слова передает «Пятый канал».

По словам Райтиса, за полтора года судебных разбирательств певица придумала выгодную для себя версию событий.

«Вот и придумала такую историю, где человек бросал в нее ножами, избивал. Но она все поет», — уверил родитель.

Райтис также рассказал, что изначально его отношение к Седоковой было настороженным. Он не понимал, что могло привлечь его сына в этой женщине.

«Я просто с самого начала подумал, зачем ему такая пожилая женщина нужна... Ну, каждому, видите, свое», — сказал он.

Отец Тиммы добавил, что сейчас семья спортсмена стремится выяснить, куда исчезли деньги с его счетов. Он отметил, что в начале отношений с Седоковой его сын был финансово обеспечен, но к моменту кончины практически лишился средств.

Недавно Седокова заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что подвергалась насилию со стороны Тиммы. По словам звезды, бывший муж избивал ее и кидался ножом. Она отметила, что под угрозой была не только ее жизнь, но и здоровье детей.

Яниса Тиммы не стало в декабре 2024 года в ночь, которая следовала за днем рождения певицы. За несколько недель до этого супруги официально оформили развод. Сейчас родственники спортсмена судятся с Седоковой из-за его имущества.

Ранее адвокат семьи Тиммы высказался об обвинениях Седоковой. По словам адвоката, она является второй после Гитлера.

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