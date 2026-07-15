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Культура

Конфликт Булановой и ее экс-танцора назвали ссорой бывших любовников

«Свита короля»: Буланова не может помириться с танцором после служебного романа
Владимир Астапкович/РИА Новости

Публичные конфликты между певицей Татьяной Булановой и ее бывшим танцором Дмитрий Берегулей возникли из-за неудавшихся романтических отношений. Об этом сообщил Telegram-каналу «Свита короля» экс-сотрудник коллектива артистки.

По словам источника, у Булановой и Берегули был короткий роман. Все началось на корпоративах, где они нашли общие увлечения.

«У Тани с Димой было несколько раз. Корпоративы, выпивка, общие интересы, понимаете? А Димка — парень видный, понравился ей. Вот он и расслабился малость, решил, что может себе позволить. А она начальницу включила. Расстались плохо, дергают теперь друг друга», — поделился источник.

В августе 2025 года в соцсетях стал вирусным ролик с концерта Булановой. Танцоры — Дмитрий Берегуля, Максим и Алена Алалыкины — исполняли довольно простую хореографию, и в сети их в шутку прозвали «энергосберегающей» подтанцовкой.

Сейчас бывшие партнеры продолжают обмениваться колкостями на публике. Недавно Берегуля опубликовал обращение к Булановой, в котором призвал певицу прекратить его травлю.

Поводом стало интервью артистки в программе «Судьба человека», которое вышло 5 июля 2026 года. В нем Буланова заявила, что ее экс-танцоры работали «спустя рукава».

Ранее Татьяна Буланова заявила, что не считает поцелуй изменой. «Чтобы просто развлечься», - пояснила певица.

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