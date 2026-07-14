«Это неприятно и некрасиво»: экс-танцор Булановой призвал певицу прекратить травлю

Бывший танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля призвал певицу забыть старые конфликты и перестать нелестно высказываться о бывших участниках команды. Свое обращение мужчина опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Поводом стало интервью артистки в программе «Судьба человека», которое вышло 5 июля 2026 года. В нем Буланова заявила, что ее экс-танцоры работали «спустя рукава».

Танцор напомнил, что проработал с Булановой 25 лет, и за все это время ни он, ни другие члены коллектива никогда не позволяли себе негативных слов в адрес певицы.

«Мы были членами вашей команды и даже если в какой‑то вечер плохо танцевали, все равно заслуживали того, чтобы нас как‑то оберегали», — заявил он.

Берегуля подчеркнул, что все прежние разногласия давно можно было оставить в прошлом.

«Уже все все забыли, а вы все продолжаете. Какой смысл сейчас, когда у вас новые танцоры и своя дорога, трогать нас? Расставаться всегда сложно, но, может быть, уже стоит эту историю забыть и успокоиться», — сказал он.

Танцор также отметил, что особенно неприятно ему слышать критику в свой адрес на фоне того, что раньше все в работе коллектива Буланову полностью устраивало.

«Мы плохо стали танцевать только в момент, когда видео завирусилось — резко, причем. Честно, все это очень неприятно и некрасиво», — заявил мужчина.

В августе 2025 года в соцсетях стал вирусным ролик с концерта Булановой. Танцоры — Дмитрий Берегуля, Максим и Алена Алалыкины — исполняли довольно простую хореографию, и в сети их в шутку прозвали «энергосберегающей» подтанцовкой.

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