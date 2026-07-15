Рики Мартин отменил концерт в Тбилиси за день до выступления

Пуэрто-риканский певец Рики Мартин отменил концерт в Грузии за день до выступления. Об этом сообщает ТАСС.

Мартин отменил шоу по неизвестной для организаторов причине. Выступление должно было пройти 16 июля на площадке автодрома города Рустави вблизи Тбилиси.

В мае Telegram-канал SHOT сообщил, что на концерте Рики Мартина в Черногории при распылении слезоточивого газа пострадали 10 россиян.

Пуэрто-риканский артист выступал 21 мая в Подгорице, когда неизвестный мужчина распылил газ возле сцены. Пострадавшим зрителям было тяжело дышать, появились острая боль и жжение в глазах, слезотечение, кашель.

Поклонники Рики Мартина начали отходить подальше от сцены, в зале началась давка, люди не могли устоять на ногах. На выходе с площадки их ждала карета скорой помощи. Некоторые посетители концерта были госпитализированы.

Ранее сообщалось об отмене концертов «Тату» и Ани Лорак в Грузии.