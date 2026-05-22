Россияне пострадали от слезоточивого газа на концерте Рики Мартина

В Черногории на концерте певца Рики Мартина распылили слезоточивый газ

На концерте Рики Мартина в Черногории при распылении слезоточивого газа пострадали 10 россиян. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

Пуэрто-риканский артист выступал 21 мая в Подгорице, когда неизвестный мужчина распылил газ возле сцены. Пострадавшим зрителям было тяжело дышать, появились острая боль и жжение в глазах, слезотечение, кашель.

Поклонники Рики Мартина начали отходить подальше от сцены, в зале началась давка, люди не могли устоять на ногах. На выходе с площадки их ждала карета скорой помощи. Некоторые посетители концерта были госпитализированы.

Организаторы временно остановили концерт из соображений безопасности. Когда после паузы шоу продолжилось, значительная часть зрителей уже покинула зал и артист выступал на полупустой площадке.

В марте в Краснодаре 11-летняя девочка пострадала на концерте певца Егора Крида.

Ранее дети пострадали из-за дыма на концерте в Москве.