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Культура

Дочь Орнеллы Мути встала на защиту матери после критики поездок в Россию

Дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли заявила, что будет всегда ездить в Россию
Григорий Сысоев/РИА Новости

Дочь актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) критике в адрес ее матери из-за поездок в Россию.

Ривелли отметила, что она и мать всегда будут ездить в Россию. Она подчеркнула, что там находятся их родственники.

«А русские — замечательные люди, и мы наполовину русские, поэтому мы ездим и всегда будем ездить в нашу дорогую, любимую Россию», — заявила дочь актрисы.

В ноябре 2023 года Мути признавалась, что ездит в Россию ради любви и работы. При этом актриса сетовала, что изучение русского языка продвигается тяжело из-за высокой занятости.

В начале сентября 2024-го Мути поцеловала петербургского охранника за то, что он донес ее до автомобиля на руках. Также Telegram-канал Mash публиковал кадры, на которых видно, как актрису несет до машины охранник из-за сильного дождя в Санкт-Петербурге.

Орнелла Мути рассказывала, что ее бабушка родилась в Санкт-Петербурге, после уехала в Эстонию, где родилась мама актрисы. Мать иногда пела Орнелле песни по-русски.

Ранее актриса Шпица вышла в свет через два месяца после родов.

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