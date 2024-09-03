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Орнелла Мути попала на видео, когда поцеловала охранника из Санкт-Петербурга

Орнелла Мути поцеловала питерского охранника за то, что донес до авто на руках

Итальянская актриса Орнелла Мути, которая приехала на открытие выставки Никаса Сафронова «Большая Любовь к Петербургу», улетела из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Ночью 2 сентября она отправилась в Рим из питерского Пулково с пересадкой в Стамбуле. Сейчас легенда мирового кино дома», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что во время отъезда звезды в Петербурге шел дождь. Поэтому актрису решил донести до машины охранник.

Известно, что во время визита ребенок на самокате подрезал Орнеллу Мути. Звезда шла по тротуару в центре Санкт-Петербурга, когда перед ней неожиданно проехал двухколесный транспорт.

Также багаж Мути потерялся по пути в Санкт-Петербург — по пути из Рима звезда совершала пересадку в Стамбуле, а до России добиралась авиакомпанией Turkish Airlines. В чемодане были подаренные известными модельерами платья, сумка Valentino и платок Chanel, в котором молодая Мути познакомилась с Сальвадором Дали.

Затем в пресс-службе аэропорта Пулково сообщили, что багаж задержался в аэропорту Стамбула.

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