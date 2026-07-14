Любовь Аксенова довела себя до голода и обезвоживания ради съемок

Актриса Любовь Аксенова призналась, что несколько месяцев голодала ради съемок. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Аксенова сыграла в криминальной драме «Холод», где исполнило роль жертвы, которая была заточена в клетке. Артистка вместе с режиссером Алексеем Казаковым решила, что ей стоит не пить и не есть перед съемками, чтобы лучше показать образ изнеможденного человека.

По словам Аксеновой, она начала постепенно мало есть и делать сушку тела. В какой-то момент она начала потреблять по 400-800 калорий в день. С такой экстремальной диетой артистка похудела с 53 до 48 кг.

«Самое сложное было — игра в этом состоянии, когда полное обезвоживание, потому что на момент съемок я уже была без воды, мне разрешили только кофе — это добавляло тремор и сердцебиение, у меня начинала кружиться голова и темнеть в глазах, в кадре я действительно терялась», — поделилась артистка.

В июне эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) Максим Сычев рассказал, что взрослому человеку в норме нужно потреблять 1800-2600 килокалорий в сутки в зависимости от пола и активности.

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