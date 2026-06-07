Звезда «Майора Грома» столкнулась с домогательствами

Актриса Любовь Аксенова рассказала, что столкнулась с сексуализированными домогательствами в 17 лет. Ее слова передает Super.

«Я абсолютно растерялась. Я не знала, что сказать, как дать отпор», — поделилась артистка.

Аксенова призналась, что этот случай заставил ее закрыться в себе и никому о нем не рассказывать. По словам актрисы, она чувствовала себя сломанной и слабой «слизью». Позже, как рассказала артистка, у нее хватило смелости сообщить о домогательствах брату. Родственник поддержал ее.

«Мы вместе рассказали родителям, и они тоже меня поддержали. Они помогли мне пережить этот опыт. Я снова почувствовала, что у меня есть опора, что я не одна. Что у меня есть на самом деле сила. И это меня не сломало, и я имею право на то, чтобы быть собой», — рассказала актриса.

Любовь Аксенова стала известна после выхода фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», в котором она исполнила роль Юлии Пчелкиной. В ее фильмографии более 70 работ. Она играла в таких проектах, как «Без меня», «Бывшие. Happy end», «Преступление и наказание», «Нюрнберг», «Настя, соберись!», «Мятеж», «Содержанки», «Бывшие», «Мажор».

Ранее Любовь Аксенова стала продюсером.