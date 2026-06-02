Врач рассказал, сколько калорий нужно взрослым людям в день

Взрослому человеку в норме нужно потреблять 1800-2600 килокалорий в сутки в зависимости от пола и активности. Об этом сообщил РИА Новости семейный врач, эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) Максим Сычев в честь Дня здорового питания и отказа от излишеств в еде, который отмечается 2 июня.

Он рассказал, что для женщин норма килокалорий в сутки составляет 1800-2200, для мужчин в пределах 2200-2600. При низкой активности показатели ниже, при высокой — выше.

Идеального количества калорий и соотношения белков, жиров и углеводов (КБЖУ) нет, подчеркнул врач. Эти показатели зависят от пола, возраста, роста, веса, уровня физической активности, а также целей человека, включая поддержание веса, похудение и набор мышечной массы.

В сутки человеку нужно примерно 75-100 гр белка, 55-65 гр полезных жиров и около 250-300 гр углеводов. После 50-60 лет метаболизм замедляется, поэтому многим людям старшего возраста достаточно съедать на 200-400 килокалорий меньше.

Сычев также обратил внимание на то, что в питании лучше сделать акцент не на подсчетах КБЖУ, а на корректировке рациона в сторону более цельных, натуральных продуктов и умеренных порций.

До этого врач-гастроэнтеролог Ольга Ермошина сообщила, что скорость приема пищи напрямую влияет на то, как работает весь желудочно-кишечный тракт — от ротовой полости до толстой кишки. Когда мы «давимся» на ходу, организм не успевает включить защитные механизмы, а последствия копятся годами.

