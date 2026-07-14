Пригожин оценил влияние ИИ на музыкальную индустрию

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что песни, созданные искусственным интеллектом (ИИ), могут оказать влияние на российский шоу-бизнес и задать новые тренды, создав конкуренцию реальным артистам. Такое мнение он выразил в беседе с Общественной Службой Новостей.

Пригожин сказал, что сегодня ИИ способен создать хорошие песни.

«Когда искусственный артист поет тебе очень красивым голосом и без фальши песни, которые, что поразительно, хочется переслушивать и добавлять в папку «Избранное». Следовательно, нейросеть создает серьезную конкуренцию реальным артистам, композиторам и авторам текстов. Но если рассматривать нейронку в долгосрочной перспективе, то выясняется, что у нее все-таки нет души, ты не чувствуешь в этих сгенерированных песнях жизни», — отметил он.

Продюсер назвал искусственный интеллект грубым заменителем реальных артистов. При этом он добавил, что нейросеть не является полноценным конкурентом исполнителей.

По мнению Пригожина, внедрение современных технологий в музыкальную индустрию может привести к тому, что публика будет все реже посещать живые концерты, отдавая предпочтение творчеству ИИ. Однако продюсер напомнил, что нейросеть никогда не сможет превзойти живой талант, харизму и энергию артистов.

До этого Иосиф Пригожин выступил против обучения искусственного интеллекта на материале без разрешения автора. Он напомнил, что реальным людям нельзя пользоваться авторским материалом без соответствующего согласия. По словам продюсера, ИИ не должно быть исключением в этом вопросе.

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