Пригожин оценил успех перезагрузки «Фабрики звезд»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что с нетерпением ждет перезапуска легендарной «Фабрики звезд». В беседе с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что такой проект должен быть на телевидении, так как помогает найти новые таланты, которые сегодня очень нужны российской эстраде.

Проект привлечет к себе внимание как старых поклонников шоу, так и молодых зрителей, которые даже не знают об этой программе, убежден Пригожин. Он напомнил, что с последней «Фабрики» сменилось почти два поколения зрителей.

«Многие молодые люди вообще не знают, что это за проект. Это довольно хороший продукт, который, как мне кажется, должен быть на телевидении, — отметил продюсер. — Более того, это еще и отличная площадка для создания новых звезд, а нам сегодня очень не хватает новых исполнителей».

Он назвал «Фабрику» кузницей талантов, отметив, что на протяжении нескольких лет она позволяла представлять Россию на международной сцене, а вышедшие из нее исполнители становились мировыми звездами.

Напомним, накануне продюсер и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст объявил на ПМЭФ о перезапуске шоу «Фабрика звезд», охарактеризовав ее как историю классического соревнования продюсеров.

Позднее продюсер Евгений Бабичев раскрыл «Газете.Ru», что новыми наставниками в шоу могут стать Игорь Матвиенко и Антон Беляев. По его мнению, представители телеканала не станут выбирать посторонних музыкантов и сделают ставку на своих «выпускников».

Ранее критик Соседов поддержал возможное возвращение «Фабрики звезд» на «Первый канал».