Пригожин возмутился свободному обучению ИИ на авторских материалах

Продюсер Иосиф Пригожин выступил против обучения искусственного интеллекта на материале без разрешения автора. Его слова передает News.ru.

Пригожин напомнил, что реальным людям не разрешено пользоваться авторским материалом без соответствующего разрешения. По словам шоумена, ИИ не должно быть исключением. Он выступил за защиту интеллектуальной собственности.

«Мне бы хотелось, чтобы в таких вопросах учитывали интересы граждан, отрасли и, прежде чем принимать законы, пригласили бы всех участников рынка, специалистов, которые бы точно дали профессиональную оценку и высказали свои пожелания, для того чтобы у законодателей было понимание того, как сделать удобно для всех», — поделился продюсер.

7 июля вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что авторы контента получат возможность ограничивать использование своих материалов для обучения нейросетей. Для защиты прав можно будет применять технические инструменты, такие как метатеги на веб-страницах.

Помимо защиты авторских прав, законопроект закрепляет юридическое определение ИИ, распределяет обязанности между участниками рынка и вводит правила маркировки контента, созданного нейросетями. Маркировка материалов будет носить добровольный характер.

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