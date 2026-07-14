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Культура

Эксперт объяснила склонность российских звезд уклоняться от уплаты налогов

Психолог Наумова: селебрити считают, что государство должно списывать их долги
Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Российские звезды часто копят огромные долги по налогам, коммуналке и алиментам – так, например, шоумен Тимур Родригез задолжал своему ребенку более 7 млн рублей алиментов. Это во многом связано с тем, что селебрити ждут к себе особого отношения и считают, что государство должно чуть не списывать всех долги, объяснила психолог Наталья Наумова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, звезды часто приписывают себе особый статус, думая, что делая обычного человека их касаться не должны.

«Возникает вопрос: как возможно, чтобы какой-нибудь знаменитый Вася Пупкин платил за коммуналку или платил алименты? Ведь у звезд что самое главное? Транслировать успех! А имя успешного человека не может появляться в одном предложении со словами «долг», «алименты» и всем, что с этим связано», — пояснила Наумова.

По ее словам, зачастую артисты не считают себя обычными людьми, попросту забывая о налогах, ожидая «милости» от государства. Однако они не учитывают, что в отношении всех граждан РФ действует один закон, подчеркнула психолог. Она предупредила, что все попытки звезд скрыть доходы и уклониться от погашения долгов заканчиваются уголовными делами.

Напомним, с Тимура Родригеза (Керимова) принудительно взыскивают более 7 млн рублей долгов по алиментам. В декабре 2025 года Родригез проиграл суд по алиментам экс-супруге Анне Девочкиной. Артист хотел уменьшить размер выплат на содержание их общих сыновей — Мигеля и Даниэля, которые после развода остались жить с мамой.

Ранее стало известно, что известный рэпер задолжал в России более полумиллиона рублей.

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