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Общество

Известный рэпер задолжал в России более полумиллиона рублей

РИА Новости: с рэпера Лигалайза взыскивают долг в РФ в размере 730 тысяч рублей
Личный архив Лигалайза

Рэпер Андрей Меньшиков (признан в РФ иностранным агентом), известный под псевдонимом Лигалайз, задолжал в России более полумиллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

По информации агентства, на прошлой неделе суд в Москве оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей. В сентябре 2025-го с Лигалайза взыскали долг по кредитам и иноагентскому штрафу почти 200 тысяч рублей.

На сегодняшний день, согласно материалам приставов, с рэпера принудительно взыскивают долг в размере 730 тысяч рублей по шести исполнительным производствам.

Лигалайз покинул Россию спустя полгода после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В декабре 2024 года Минюст РФ признал музыканта иноагентом. По данным ведомства, рэпер распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против СВО.

Как стало известно Telegram-каналу Mash, мачеха исполнителя Ольга выписала его из квартиры в Москве после того, как он уехал из России в Литву.

Ранее Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск.

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