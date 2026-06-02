Протеже Киркорова снимает стресс стрельбой

Певица и актриса Маргарита Овсянникова (Margo), известная как протеже Филиппа Киркорова, призналась «Пятому каналу», что увлекается стендовой стрельбой.

Овсянникова рассказала, что стрельба помогает ей снять стресс.

«Меня это очень разряжает. Каждая тарелка, в которую я попадаю, — для меня отдельная победа. Я хрупкая, но внутри меня есть стальной стержень», — поделилась артистка.

Певица рассказала, что ее также делают счастливой танцы, тренировки, выступления, работа и проведенное время с сыном. Все эти вещи поддерживают ментальное здоровье Margo в норме.

В декабре 2025-го Овсянникова сообщила в беседе с kp.ru, что Киркоров больше не продюсирует ее.

Овсянникова призналась, что сама себе продюсер. Она назвала Киркорова своим наставником и учителем. Артистка не исключила, что в будущем будет курировать молодых музыкантов.

В октябре Margo опровергла, что заплатила 5 миллионов рублей за встречу с Киркоровым. Она рассказала, что платит только за парковку. Исполнительница объяснила, что рядом с домом артиста она платная. Как уверила певица, она не дает денег за то, что выходит в свет с Киркоровым и записывает с ним совместные композиции.

