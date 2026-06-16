Михаил Ефремов расцеловал Любовь Успенскую на спектакле

Актер Михаил Ефремов поцеловал певицу Любовь Успенскую после спектакля. Ролик с поцелуем опубликовал Telegram-канал «Свита Короля».

Успенская вместе с дочерью Татьяной Плаксиной посетила спектакль «Без свидетелей» театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Во время выхода на бис певица вручила Ефремову букет цветов. В ответ артист поцеловал шансон-исполнительницу сначала в руку, а затем в губы. Дочь певицы отправила актеру воздушный поцелуй.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. В марте 2025-го артист вышел по УДО. 4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова.

В марте Михаил Ефремов впервые после выхода по УДО сыграл главную роль в психологической драме «Без свидетелей». Спектакль поставили Никита Михалков и Александр Адабашьян.

Ранее Михалков рассказал о судьбоносном для Ефремова разговоре с Путиным.