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Культура

Михаил Ефремов расцеловал Любовь Успенскую на спектакле

Актер Михаил Ефремов поцеловал Любовь Успенскую на спектакле
alexsalonn/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Михаил Ефремов поцеловал певицу Любовь Успенскую после спектакля. Ролик с поцелуем опубликовал Telegram-канал «Свита Короля».

Успенская вместе с дочерью Татьяной Плаксиной посетила спектакль «Без свидетелей» театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Во время выхода на бис певица вручила Ефремову букет цветов. В ответ артист поцеловал шансон-исполнительницу сначала в руку, а затем в губы. Дочь певицы отправила актеру воздушный поцелуй.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. В марте 2025-го артист вышел по УДО. 4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова.

В марте Михаил Ефремов впервые после выхода по УДО сыграл главную роль в психологической драме «Без свидетелей». Спектакль поставили Никита Михалков и Александр Адабашьян.

Ранее Михалков рассказал о судьбоносном для Ефремова разговоре с Путиным.

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