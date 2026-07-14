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Культура

Беременную от Иракли модель разыскивает полиция: «Обманула многих людей»

«СтарХит»: модель Лукьянову ищет полиция из-за обвинений в мошенничестве
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

22-летнюю модель Екатерину Лукьянову, которая заявляет о беременности от Иракли Пирцхалавы, разыскивает полиция из-за внушительных долгов. Об этом сообщает «СтарХит».

Знакомая матери Лукьяновой Елена Казанцева поделилась, что сама стала жертвой мошенничества. В 2024 году модель убедила ее занять деньги на покупку квартиры в Барнауле. Казанцева даже осмотрела жилье, но позже выяснилось, что квартира была съемной, а сделки не было. Затем модель предложила совместный бизнес — продажу шуб, взяла деньги, в том числе кредитные, и пообещала прибыль. Однако партнерша так и не получила ни дохода, ни своих вложений.

«Таких историй масса. Какой-то девушке она якобы продавала Mercedes. Покупательница ей передала 900 тыс. рублей, но теперь ни денег, ни машины нет. Катя очень многих людей обманула», — рассказала Казанцева.

Кроме того, она поделилась, что Лукьянова не проявляла должного внимания к своему сыну Льву. Мальчик долгое время жил с бабушкой, но недавно Лукьянова забрала сына в Москву. При этом, по словам близких, там для мальчика не созданы подходящие условия.

«Вызвала в столицу свекровь Лену, на которую оформила квартиру, где живет. Причем Катя ей сказала, что сняла жилье на год, а на деле нужно платить посуточно по 20 тысяч рублей. Там ничего нет, нет условий для ребенка и доверенности у свекрови тоже нет», — возмутилась женщина.

«СтарХит» также отмечает, что модель познакомилась с Ираклием Пирцхалавой в июне, хотя, по ее же словам, о беременности узнала еще в мае.

4 июля стало известно, что модель Екатерина Лукьянова заявила, что ждет ребенка от певца Иракли. По словам девушки, певец обрадовался, когда узнал о ее положении, но потом перестал поддерживать, ссылаясь на плотный рабочий график.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Иракли не ушла от певца после измены.

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