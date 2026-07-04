Беременная от Иракли модель обвинила его в измене: «Разрушилось все»

Модель Екатерина Лукьянова заявила, что ждет ребенка певца Ираклия Пирцхалавы, который еще в апреле этого года воссоединился с женой. Об этом сообщает Super.ru.

22-летняя девушка рассказала, что познакомилась с артистом на открытии выставки в начале прошлого месяца. По словам Лукьяновой, певец с самого начала дал понять, что между ними не просто мимолетное знакомство, но при этом просил не афишировать отношения.

Когда Лукьянова узнала о беременности, то реакция Иракли, по ее словам, была позитивной: он якобы обрадовался и даже признался, что давно мечтает о дочке. Однако, как сказала модель, в сложный период беременности практически не чувствовала поддержки со стороны артиста.

Девушка также выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) целую подборку доказательств романа с артистом: скриншоты переписок, совместные фото и видео, а также медицинские документы с результатами анализов.

О предполагаемой неверности Иракли Лукьянова узнала от подруги — та прислала ей видео с одного из концертов певца. Девушка сказала, что увиденное стало для нее сильным ударом: в тот момент она почувствовала, будто у нее «разрушилось все».

Бывшая супруга Ираклия Елена Гребенщикова, которая сейчас занята на съемках реалити-шоу «Ставка на любовь» с экс-мужем, прокомментировала ситуацию. Она заявила, что не намерена вступать в публичную конфронтацию с беременной девушкой. Елена пояснила, что сначала хочет во всем разобраться, а после этого готова выйти на связь и поделиться своей позицией.

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