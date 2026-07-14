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Культура

Фредди Крюгер вернется на экраны в новом «Кошмаре на улице Вязов»

Paramount Pictures решила перевыпустить хоррор «Кошмар на улице Вязов»
New Line Cinema

Компания Paramount Pictures работает над новым фильмом ужасов «Кошмар на улице Вязов», пишет The Hollywood Reporter.

Издание сообщает, что киностудия выкупила права на экранизацию оригинального сценария хоррора у наследников режиссера оригинальной ленты Уэса Крейвена. Над проектом, кроме его вдовы Ии Лабунки и сына Джонатана, работает продюсер Марк Тоберофф.

В центре сюжета фильмов «Кошмар на улице Вязов» маньяк с обожженным лицом и рукой-бритвой Фредди Крюгера, который спустя годы возвращается во снах к детям, чтобы расправиться с ними, а иногда пробирается и в реальный мир.

До этого Фредди Крюгер возглавил рейтинг самых популярных персонажей хорроров у российской молодежи. За ним расположился Ганнибал Лектер в исполнении Энтони Хопкинса. А на третье место попала злобная кукла «Чаки» из «Детских игр».

Ранее сыгравший Фредди Крюгера актер рассказал, кто должен заменить его в новых фильмах.

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