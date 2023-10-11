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Хагги-Вагги обошел Пеннивайза в топе самых узнаваемых персонажей хорроров среди молодежи

Игрушка Хагги-Вагги заняла пятое место в топе самых узнаваемых персонажей хорроров

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Shutterstock

Киноканал «Настоящее Страшное Телевидение» провел исследование среди молодежи, чтобы выяснить, каких персонажей популярных хорроров узнают больше всего. Результатами исследования «НСТ» эксклюзивно поделился с «Газетой.Ru».

На основании топов тематических изданий респондентам показывали 28 снимков персонажей различных ужастиков, а участникам опроса нужно было назвать их имена. На первом месте рейтинга оказался звезда франшизы «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгер. Следом за ним расположился Ганнибал Лектер в исполнении Энтони Хопкинса. На третьем месте — злобная кукла «Чаки» из «Детских игр», четвертую строчку рейтинга занял инопланетный «Чужой».

Топ-5 закрыла детская игрушка Хагги-Вагги, которая стала популярной на фоне успеха одноименной игры. На шестом и десятом месте оказались клоуны Пеннивайзы из разных версий фильма «Оно» — более популярным стал клоун в исполнении Александра Скарсгарда из фильма 2017 года. Седьмую строчку заняла проклятая Аннабель из «Заклятия», а следом за ней расположился злодей Джиперс Криперс. На девятой строчке — культовый персонаж «Пятницы 13-е» Джейсон Вурхиз и Майкл Майерс из франшизы «Хэллоуин».

Ранее фильм «Прочь» Джордана Пила назвали самым страшным хоррором 21 века.

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