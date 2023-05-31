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Звезда «Кошмара на улице Вязов» Инглунд рассказал, кто должен сыграть маньяка в новых фильмах

Сыгравший Фредди Крюгера актер Роберт Инглунд назвал Кевина Бейкона своим желаемым преемником

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imago stock&people/Global Look Press

Американский актер Роберт Инглунд, наиболее известный ролью Фредди Крюгера, рассказал, кто должен сыграть знаменитого маньяка в новых частях франшизы, сообщает Variety.

Своим мнением актер поделился накануне выхода документальной картины в свою честь «Голливудские сны и кошмары: История Роберта Инглунда», премьера которого состоится 6 июня.

По мнению Инглунда, он не является звездой хоррор-серии и не сумел достичь настоящей популярности по сравнению со своим главным экранным героем.

«Я не считаю себя иконой экрана. Может Фредди Крюгер для кого-то икона, но точно не я. Я всего лишь характерный актер, которому очень повезло в карьере», — заявил артист.

Также Инглунд поддержал завирусившуюся фанатскую теорию о том, что в новых частях хоррор-серии роль Крюгера должен сыграть актер Кевин Бейкон.

«Я знаю, что он очень уважает этот жанр. И, конечно, он блестящий актер. Думаю со своей органикой он мог бы многое привнести в образ Фредди Крюгера», — подытожил Инглунд.

В 2020-м году россияне назвали Фредди Крюгера самым страшным персонажем хоррор-фильмов.

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