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Культура

В Москве состоятся последние показы мюзиклов «Первое свидание» и «День влюбленных»

Финальные показы мюзиклов «Первое свидание» и «День влюбленных» пройдут 19 июля
Пресс-служба «Бродвей Москва»

Театр «Маска» (МДМ) проведет финальные показы мюзиклов «Первое свидание» и «День влюбленных». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Последний раз «Первое свидание» можно будет увидеть 14, 16, 18 и 19 июля, а «День влюбленных» — 15, 18 и 19 июля.

«Первое свидание» и «День влюбленных» является единственным в российском музыкальном театре примером оригинального сценического сериала под неофициальным названием «Любовь на самом деле». Спектакли можно смотреть как вместе, так и по отдельности. Действия постановок происходит в баре на Манхэттене, где харизматичные герои ищут свою любовь.

В мюзиклах приняли участие такие звезды российского музыкального театра, как Юлия Ива, Павел Левкин, Юлия Чуракова, Юлия Довганишина, Олег Савцов.

«Первое свидание» написали сценарист сериала «Сплетница» драматург Остин Уинсберг и композиторы проектов Disney Алан Закари и Майкл Вайнер. А музыку для спектакля «День влюбленных» сочинил обладатель премии «Золотая Маска» Евгений Загот.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдут финальные показы музыкальной комедии про миссис Хадсон.

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