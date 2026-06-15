Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

В Москве пройдут финальные показы музыкальной комедии про миссис Хадсон

Финальные показы «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» пройдут в конце июня
Юлия Губина/Театральная компания «Бродвей Москва»

Театр «Маска» проведет финальные показы сезона музыкальной комедии «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» в конце июня. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театра.

Последние спектакли состоятся 23, 24, 25, 27 и 28 июня. Режиссером постановки — Игорь Теплов. Драматург — Сергей Плотов, а композитор — Игорь Зубков. Художник Виктор Шилькрот отвечал за декорации проекта. Он создал огромный Тауэрский мост, который прямо на глазах зрителей превращается то в гостиную на Бейкер-стрит, то в мрачный Баскервиль-холл.

«Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» под другим углом посмотрит на известный сюжет писателя Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе. В центре повествования будет хозяйка квартиры на Бейкер-стрит — миссис Хадсон. Именно она возьмется за разгадку тайны загадки Баскервиль-холла и разберется с происками Мориарти.

«Элементарно, Хадсон!» соединяет детективную интригу, театральную комедию и музыкальную эксцентрику. На сцене появляются залихватские номера банды «Союз рыжих», вдохновлённые традиционной английской «паб-мьюзик» (музыкой для пабов), энергичная хореография с элементами ирландского танца и целая галерея узнаваемых персонажей, показанных с доброй иронией», — отметили в пресс-службе театра.

Ранее Цискаридзе заявил, что ИИ не сможет повлиять на балет.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Они создали монстра»: как ЦРУ переделало кошку в шпиона против СССР
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!