В Москве пройдут финальные показы музыкальной комедии про миссис Хадсон

Театр «Маска» проведет финальные показы сезона музыкальной комедии «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» в конце июня. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театра.

Последние спектакли состоятся 23, 24, 25, 27 и 28 июня. Режиссером постановки — Игорь Теплов. Драматург — Сергей Плотов, а композитор — Игорь Зубков. Художник Виктор Шилькрот отвечал за декорации проекта. Он создал огромный Тауэрский мост, который прямо на глазах зрителей превращается то в гостиную на Бейкер-стрит, то в мрачный Баскервиль-холл.

«Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» под другим углом посмотрит на известный сюжет писателя Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе. В центре повествования будет хозяйка квартиры на Бейкер-стрит — миссис Хадсон. Именно она возьмется за разгадку тайны загадки Баскервиль-холла и разберется с происками Мориарти.

«Элементарно, Хадсон!» соединяет детективную интригу, театральную комедию и музыкальную эксцентрику. На сцене появляются залихватские номера банды «Союз рыжих», вдохновлённые традиционной английской «паб-мьюзик» (музыкой для пабов), энергичная хореография с элементами ирландского танца и целая галерея узнаваемых персонажей, показанных с доброй иронией», — отметили в пресс-службе театра.

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