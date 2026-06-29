Певице Монеточке грозит новый штраф в России

Московский суд зарегистрировал новый протокол в отношении певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) (Елизаветы Гырдымовой) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

В них указано, что протокол составлен по статье о непредставлении иноагентом данных о себе в уполномоченный орган (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ). Рассмотрение назначено на 23 июля. Артистке грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Гырдымова вместе с супругом, продюсером Виктором Исаевым, переехали в Литву после начала специальной военной операции на Украине.

В октябре 2025-го года Басманный суд Москвы заочно арестовал певицу на два месяца с момента ее задержания на территории России или экстрадиции. Апелляционную жалобу защиты артистки не удовлетворили. Адвокаты певицы настаивали, что объявление Гырдымовой в межгосударственный розыск сопровождалось процессуальными нарушениями, поэтому решение о заочном аресте, по их мнению, является незаконным.

Ранее гастроли Монеточки в Австралии сорвались из-за отказа впустить ее в страну.