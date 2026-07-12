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Культура

Толкалина раскрыла детали изнасилования: «Человек из известного режиссерского клана»

Артистка Толкалина призналась, что ее изнасиловал учитель по актерскому мастерству
KION

Актриса Любовь Толкалина призналась в интервью Лауре Джугелии, что ее изнасиловал учитель по актерскому мастерству в модельном агентстве.

«Это очень страшная история, и связана она с человеком из известного режиссерского клана», — поделилась артистка.

Толкалина отметила, что эта история произошла до ее поступления во ВГИК. Артистка призналась, что не хочет раскрывать имя насильника. Актриса не стала скрывать, что мужчина был значительно старше нее. Она призналась, что до сих пор не оправилась от произошедшего. Артистка уточнила, что никому не рассказывала об изнасиловании и не заявляла в полицию.

«В сексуальном насилии есть момент полного бессилия. Это ощущение бессилия не сравнить ни с чем. Это не недоверие. Это некая полное не владение ситуацией. Что главное, ты не веришь в то, что это происходит. Потому что человек не может так поступать», — рассказала актриса.

Как рассказала Толкалина, из-за пережитого насилия ей было сложно строить отношения с первым мужем — режиссером Егором Кончаловским.

По словам артистки, она не боится мужчин, но изнасилование повлияло на отношение к ним.

«Я не могу сказать, что их боюсь. Я просто предпочитаю не иметь с ними дело. Помнишь роман «Ночь нежна»? Это про это», — пояснила Толкалина.

Ранее Любовь Толкалина высказалась о ситуации в Крыму.

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