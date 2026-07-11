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Культура

Кушанашвили о Лерчек: «Семья жуликов делает все, чтобы попасть в тюрьму»

Шоумен Отар Кушанашвили заявил, что Лерчек сама идет к тюремному сроку
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шоумен Отар Кушанашвили заявил, что блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) намеренно стремится к тюремному заключению. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Кушанашвили обратил внимание на то, что Чекалина не сообщала об ухудшении самочувствия до того, как в новостях появилась информация о ее возможном возвращении в суд. Это, по мнению журналиста, выглядит как часть какой-то медийной стратегии.

«Вот эти дешевые аттракционы, которым привержена эта семья, закончатся тюрьмой. И я не желаю никому попасть в тюрьму. Поэтому и радовался, что Митрошиной не сломали жизнь… Но это семейство жуликов делает все. Это выглядит как: «Ваша честь, посадите меня уже!» — вот что парадоксально», — заявил телеведущий.

Шоумен предположил, что такая манера поведения может вызывать раздражение у сотрудников правоохранительных органов и судей.

«А теперь: «Мне плохо». Может быть, и правда плохо, не исключено. Но как так получается, что все не по‑человечески у этих недолюдей. Необразованных, недалеких, чмошных и мерзких», — подытожил он.

До этого гособвинение попросило Гагаринский суд Москвы возобновить рассмотрение уголовного дела в отношении Чекалиной, обвиняемой в незаконных валютных операциях. Судебное заседание по этому вопросу должно было состояться 10 июля, но его перенесли на 13 июля, поскольку Лерчек попала в больницу.

Ранее Лерчек заявила о намерении подать иск против Отара Кушанашвили.

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