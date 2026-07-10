Стала известна новая дата заседания по делу Лерчек

Судебное заседание по вопросу возобновления дела блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) перенесли на 13 июня. Об этом изданию «СтарХит» рассказал представитель прокуратуры.

Причиной стало то, что Чекалина не смогла присутствовать в суде. По информации СМИ, сейчас она находится в больнице, блогерше провели очередной сеанс таргетной терапии.

На будущем судебном заседании будет решаться вопрос возобновления процесса по уголовному делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ, а также возможность переезда Лерчек. Срок договора об аренде дома, адрес которого был указан при избрании ей запрета определенных действий, закончился.

До этого гособвинение попросило Гагаринский суд Москвы возобновить рассмотрение уголовного дела в отношении Чекалиной, обвиняемой в незаконных валютных операциях. Суд рассмотрит этот вопрос 10 июля. В марте с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Ранее сообщалось, что у Лерчек улучшилось зрение на фоне таргетной терапии.