Лерчек подаст иск против Отара Кушанашвили

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили сообщил, что блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) готовит против него иск. Его слова передает Propusk.tv во «ВКонтакте».

Кушанашвили объяснил, что представители Лерчек пригрозили ему иском из-за слов о болезни блогерши. Шоумен заявил, что готов прийти в суд в любой день или час.

«Как можно отстаивать репутацию, когда она отсутствует? Это преувеличенная стадия. При том, что я прошел, человек не может шагу ступить долгое время. Нет у нее четвертой», — заявил журналист.

Кушанашвили уверен, что знает, о чем говорит, так как сам поборол рак.

В мае Кушанашвили назвал Чекалину мошенницей и высказал сомнения в тяжести ее недуга. Телеведущий отметил, что первоначально испытывал сочувствие к Лерчек, однако его позиция изменилась, в том числе благодаря видео из спортзала с участием блогерши, которое сняла другая посетительница.

Аргументируя свою позицию, телеведущий указал, что ни Чекалина, ни ее партнер Луис Сквиччиарини, рассказывая о болезни, не называли фамилию лечащего врача.

Он также считает, что ситуация с лечением превратилась в некий спектакль, и общественность забыла обвинения в мошенничестве, выдвинутые в адрес блогерши.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Ранее Лерчек раскрыла свой главный страх.