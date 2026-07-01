Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Культура

Лерчек подаст иск против Отара Кушанашвили

Шоумен Отар Кушанашвили заявил, что Лерчек пригрозила ему судом
Телеграм-канал «КАКОВО?! | Отар Кушанашвили»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили сообщил, что блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) готовит против него иск. Его слова передает Propusk.tv во «ВКонтакте».

Кушанашвили объяснил, что представители Лерчек пригрозили ему иском из-за слов о болезни блогерши. Шоумен заявил, что готов прийти в суд в любой день или час.

«Как можно отстаивать репутацию, когда она отсутствует? Это преувеличенная стадия. При том, что я прошел, человек не может шагу ступить долгое время. Нет у нее четвертой», — заявил журналист.

Кушанашвили уверен, что знает, о чем говорит, так как сам поборол рак.

В мае Кушанашвили назвал Чекалину мошенницей и высказал сомнения в тяжести ее недуга. Телеведущий отметил, что первоначально испытывал сочувствие к Лерчек, однако его позиция изменилась, в том числе благодаря видео из спортзала с участием блогерши, которое сняла другая посетительница.

Аргументируя свою позицию, телеведущий указал, что ни Чекалина, ни ее партнер Луис Сквиччиарини, рассказывая о болезни, не называли фамилию лечащего врача.

Он также считает, что ситуация с лечением превратилась в некий спектакль, и общественность забыла обвинения в мошенничестве, выдвинутые в адрес блогерши.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Ранее Лерчек раскрыла свой главный страх.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кофе и газировки загонят в ловушку. Почему в жару спасают не все напитки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!