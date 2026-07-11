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Культура

Звезда Первого канала пьет кровь ради молодости

Телеведущая Андреева рассказала, что выпила шот с кровью ради молодости

Телеведущая Екатерина Андреева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором она пробует экзотический шот с кровью моллюсков.

Звезда Первого канала отметила, что этот напиток помогает сохранять молодость и поддерживать высокий уровень энергии. Андреева подчеркнула, что ключевым преимуществом напитка является его высокое содержание таурина.

В мае 60-летняя Андреева была запечатлена в леопардовом слитном купальнике и черных солнцезащитных очках. Телеведущая позировала с собранными в небрежный пучок волосами и макияжем с темно-розовой помадой. Знаменитость снялась в бассейне на закате.

В январе 2026 года блогерша и телеведущая Алена Водонаева рассказывала, что посещала на процедуру «сперма лосося». Ей вводили инъекцию с ДНК лосося, полученной из молок. По словам Водонаевой, эти инъекции широко используются в косметологии для омоложения, стимуляции коллагена и глубокого увлажнения. Ту же процедуру делала в 2024 году Ким Кардашьян.

Ранее 43-летняя Бородина показала фигуру в купальнике, отметив «сегодня без зала».

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