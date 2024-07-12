Ким Кардашьян рассказала, зачем вколола себе сперму лосося

Модель Ким Кардашьян призналась в новом выпуске реалити-шоу о своей семье, что решилась на необычную омолаживающую процедуру. Ее слова передает Page Six.

«Мне сделали процедуру по уходу за лицом с помощью инъекции спермы лосося», — рассказала знаменитость.

Она поделилась этой новостью со своей матерью Крис Дженнер, которая, в свою очередь, выглядела ошеломленной после слов дочери. Кардашьян подчеркнула, что процедура пока не показала результата.

Ким Кардашьян — не первая знаменитость, экспериментировавшая с этой процедурой. В 2023 году актриса Дженнифер Энистон призналась, что делала ее. По словам звезды «Друзей», в тот момент ее мучил вопрос, «как можно получить сперму лосося». Энистон не заметила особых изменений в своей внешности после инъекции. Она заявила, что процедура оказалась бесполезной для нее.

Звезду Кардашьян регулярно обвиняют в том, что она пользуется услугами пластических хирургов, однако бизнесвумен не раз опровергала подобные слухи. В старом интервью журналу Allure звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» рассказывала, что единственное вмешательство в ее внешность — это инъекции ботокса в область между бровями.

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