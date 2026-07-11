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Культура

СМИ раскрыли имя нового избранника Паулины Андреевой

«СтарХит»: бизнесмен Андрей Сутормин стал новым избранником Паулины Андреевой
Пресс-служба Яндекс Афиши

Актриса Паулина Андреева встречается с 34-летним предпринимателем Андреем Суторминым после развода с Фкдором Бондарчуком. Об этом сообщает «СтарХит».

Сутормин — сооснователь и генеральный директор строительной компании Biom Development Group, которая сейчас занимается развитием инфраструктуры побережья Бали. При этом у мужчины есть медицинское образование.

Изданию удалось застать пару вместе в одном из московских ресторанов. На опубликованных «СтарХитом» снимках они просто обедают.

Судя по всему, Сутормин и Андреева много путешествуют вместе. Они регулярно публикуют фото одних и тех же локаций, а также ставят взаимные лайки, что косвенно подтверждает их близкие отношения.

20 июня издание «СтарХит» сообщило, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально развелись. В документах, опубликованных СМИ, сообщается, что бракоразводный процесс завершен 19 мая. Суд удовлетворил иск о расторжении брака супругов.

Актриса и режиссер девять лет прожили вместе, официально были женаты на протяжении шести лет. У звездной пары есть общий сын — четырехлетний Иван, которого артисты скрывают от публики.

Ранее экс-жена Федора Бондарчука показала первые фото с отдыха в горах.

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