Бондарчук и Андреева официально развелись

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева официально развелись. Об этом сообщает издание «СтарХит».

В документах, опубликованных изданием, сообщается, что бракоразводный процесс завершен 19 мая. Суд удовлетворил иск о расторжении брака супругов.

Актриса и режиссер девять лет прожили вместе, официально были женаты на протяжении шести лет. У звездной пары есть общий сын — четырехлетний Иван, которого артисты скрывают от публики.

Первые слухи о расставании Бондарчука и Андреевой появились в сентябре 2024 года. Артисты перестали появляться вместе на светских мероприятиях. Поклонники начали обсуждать разрыв пары в Сети, но стороны не комментировали домыслы. В марте 2025-го супруги объявили о расставании.

В апреле 2026 года мировому судье судебного участка № 244 Донского района Москвы поступило исковое заявление Андреевой к режиссеру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

