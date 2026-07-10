Мадонна установила рекорд британских чартов

Американская певица Мадонна стала первой женщиной, чьи альбомы возглавляли музыкальные чарты Великобритании на протяжении пяти десятилетий. Об этом сообщает Official Charts.

Новый рекорд ей принес 15-й студийный альбом Confessions II, выпущенный 3 июля. Ранее первые места британских хит-парадов занимали 12 ее альбомов: три — в 1980-х, три — в 1990-х, пять — в 2000-х и один — в 2010-х. Среди всех исполнителей аналогичного результата ранее добивался только Клифф Ричард.

Кроме того, Official Charts Company сообщила о еще одном рекорде: песня Rein Me In в исполнении Оливии Дин и Сэма Фендера стала самой прослушиваемой композицией в Великобритании на протяжении 16 недель подряд. Это лучший результат среди британских исполнителей, превзошедший рекорд группы Wet Wet Wet, державшийся 32 года.

До этого легендарная британская группа Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом — Foreign Tongues («Иностранные языки»).

Ранее сообщалось, что Мадонна и Шакира и BTS выступят в перерыве финала Чемпионата мира 2026 по футболу.