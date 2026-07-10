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Мадонна установила рекорд британских чартов

Official Charts: Мадонна стала первой женщиной с хитами №1 в пяти десятилетиях
madonna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская певица Мадонна стала первой женщиной, чьи альбомы возглавляли музыкальные чарты Великобритании на протяжении пяти десятилетий. Об этом сообщает Official Charts.

Новый рекорд ей принес 15-й студийный альбом Confessions II, выпущенный 3 июля. Ранее первые места британских хит-парадов занимали 12 ее альбомов: три — в 1980-х, три — в 1990-х, пять — в 2000-х и один — в 2010-х. Среди всех исполнителей аналогичного результата ранее добивался только Клифф Ричард.

Кроме того, Official Charts Company сообщила о еще одном рекорде: песня Rein Me In в исполнении Оливии Дин и Сэма Фендера стала самой прослушиваемой композицией в Великобритании на протяжении 16 недель подряд. Это лучший результат среди британских исполнителей, превзошедший рекорд группы Wet Wet Wet, державшийся 32 года.

До этого легендарная британская группа Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом — Foreign Tongues («Иностранные языки»).

Ранее сообщалось, что Мадонна и Шакира и BTS выступят в перерыве финала Чемпионата мира 2026 по футболу.

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