Мадонна, Шакира и BTS выступят в перерыве финала ЧМ-2026 по футболу

Andrew Kelly/Reuters

Певицы Мадонна и Шакира, а также южнокорейская группа BTS выступят в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года. Информация об этом появилась в официальном аккаунте турнира в социальной сети X.

Указано, что шоу в перерыве финала пройдет в поддержку глобального образовательного фонда Международной федерации футбола (ФИФА) в рамках инициативы по сбору $100 млн, которые будут направлены на расширение доступа детей по всему миру к образованию и футболу.

Перерыв в футбольном матче длится стандартные 15 минут, шоу не будет превышать это время. Финальный матч чемпионата мира пройдет 19 июля 2026 года на стадионе «Метлайф-стэдиум» (MetLife Stadium) в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (агломерация Нью-Йорка).

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Сборная России из-за отстранения пропустит мировое первенство второй раз, до этого команда не сыграла на мундиале в 2022 году.

Ранее появилась информация, что ФИФА намерена изменить формат выхода игроков на матчи ЧМ-2026.

 
