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Культура

Музыкант Rolling Stones сделал печальное заявление

Гитарист Кит Ричардс заявил, что Rolling Stones откажутся от гастролей
Dylan Martinez/Reuters

Гитарист британской рок-группы Rolling Stones Кит Ричардс сделал печальное для поклонников коллектива заявление. 82-летнего музыканта цитирует Uncut.

По словам Ричардса, группа откажется от гастролей несмотря на выход нового альбома «Foreign Tongues».

«Я не знаю, возможны ли гастроли для нас. Путешествия изматывают», — признался он.

Однако артист допускает, что группа даст концерт в одной из мировых столиц. Ричардс добавил, что будет играть в Rolling Stones, пока может.

«Это все еще немного ошеломляет, даже в таком возрасте», — говорит он.

Лидер группы Мик Джаггер сказал во время недавнего интервью заявлял, что «не может дождаться», когда снова отправится в турне с Rolling Stones.

Недавно Джаггер поставил точку в истории вражды Beatles и Rolling Stones.

Ранее кассету с редкой песней Цоя нашли в частном архиве в Швеции.

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