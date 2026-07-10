«Весело и со вкусом»: Стоянов рассказал, какие подарки ему дарил Олейников

Актер Юрий Стоянов, который сегодня отмечает своё 69-летие, рассказал о том, какими подарками обменивался со своим другом, актером, коллегой по юмористическому сериалу «Городок» Ильёй Олейниковым. В беседе с RT он подчеркнул, что всегда получал от него потрясающие, очень осмысленные и по-настоящему памятные подарки.

«Он находил очень талантливых художников, и они по его заказу рисовали картины, — привёл пример Стоянов. — Например, у меня есть картина «Женщины Юрия Стоянова». Есть «Семья Юрия Стоянова». Всё это было весёлое и с большим вкусом».

Он добавил, что на один из дней рождения получил от друга большую статую Чарли Чаплина. Что касается его подарков для Олейникова, то, по словам Стоянова, он старался выбирать дорогие, но практичные и полезные мужские аксессуары – например, запонки, часы, ручки, которые также являются памятными вещами.

Напомним, сегодня Стоянов также рассказал , что комедийные роли на самом деле ничуть не легче для актёра, чем драматические, и даже часто требуют большего мастерства. Артист признался, что за годы карьеры освоил разные навыки, поэтому сегодня может и рассмешить, и растрогать зрителей. Он подчеркнул, что в актёрской профессии интересуется всеми жанрами, но в первую очередь относит себя к комедийному. Актер убеждён, что заставить зрителя смеяться намного сложнее, чем растрогать его до слёз.

Ранее Стоянов назвал свой любимый город.