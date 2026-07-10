Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Юрий Стоянов раскрыл, что легче вызвать у зрителей – смех или слезы

Юрий Стоянов: вызвать у зрителей слезы легче, чем смех
Start

Комедийные роли на самом деле ничуть не легче для актера, чем драматические, и даже часто требуют большего мастерства. Об этом в беседе с 360.ru заявил актер Юрий Стоянов, отметив, что имеет солидный опыт работы в обеих этих плоскостях.

Артист признался, что за годы карьеры освоил разные навыки, поэтому сегодня может и рассмешить, и растрогать зрителей. Он подчеркнул, что в актерской профессии интересуется всеми жанрами, но в первую очередь относит себя к комедийному.

«Нет смысла стесняться и пытаться опровергнуть мнение, что я — комедийный актер. Но я надеюсь, что зритель так же, как и я, понимает, что это только часть моей профессии. Заставить зрителя плакать, мне кажется, легче», — подчеркнул Стоянов.

Напомним, до этого Юрий Стоянов, который сегодня, 10 июля, отмечает свое 69-летие, в беседе с «Газетой.Ru» ответил на вопрос о своей пенсии. Он признался, что при получении выплат до сих пор не понимает, за что они приходят, так как не чувствует себя человеком пенсионного возраста и продолжает активно и много работать. Он подчеркнул, что ему приходят «очень небольшие суммы», хотя он получает пенсию с надбавкой за звание народного артиста. По его словам, прожить только на эти выплаты было бы сейчас трудно.

Ранее Юрий Стоянов принял участие в шоу «Звезды».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 10 июля. Ограничения на иностранные сим-карты, смертельное ДТП с вице-губернатором и похороны лидера Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!