Юрий Стоянов раскрыл, что легче вызвать у зрителей – смех или слезы

Комедийные роли на самом деле ничуть не легче для актера, чем драматические, и даже часто требуют большего мастерства. Об этом в беседе с 360.ru заявил актер Юрий Стоянов, отметив, что имеет солидный опыт работы в обеих этих плоскостях.

Артист признался, что за годы карьеры освоил разные навыки, поэтому сегодня может и рассмешить, и растрогать зрителей. Он подчеркнул, что в актерской профессии интересуется всеми жанрами, но в первую очередь относит себя к комедийному.

«Нет смысла стесняться и пытаться опровергнуть мнение, что я — комедийный актер. Но я надеюсь, что зритель так же, как и я, понимает, что это только часть моей профессии. Заставить зрителя плакать, мне кажется, легче», — подчеркнул Стоянов.

Напомним, до этого Юрий Стоянов, который сегодня, 10 июля, отмечает свое 69-летие, в беседе с «Газетой.Ru» ответил на вопрос о своей пенсии. Он признался, что при получении выплат до сих пор не понимает, за что они приходят, так как не чувствует себя человеком пенсионного возраста и продолжает активно и много работать. Он подчеркнул, что ему приходят «очень небольшие суммы», хотя он получает пенсию с надбавкой за звание народного артиста. По его словам, прожить только на эти выплаты было бы сейчас трудно.

Ранее Юрий Стоянов принял участие в шоу «Звезды».