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Культура

Полина Гагарина подала второй иск по отмене санкций Евросоюза

Евросоюз опубликовал выдержки из второго иска Полины Гагариной против Евросовета
gagara1987/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Официальный журнал Европейского союза (ЕС) опубликовал выдержки из иска певицы Полины Гагариной к Совету ЕС, в котором она требует отменить введенные против нее санкции, исключить ее из санкционного списка и ссылается на пять оснований для оспаривания ограничительных мер.

В журнале опубликованы выдержки из иска Гагариной по делу T-314/26, зарегистрированного судом ЕС 25 мая). В нем певица требует аннулировать решение Совета ЕС и исполнительный регламент от 14 марта 2026 года в части ее включения в санкционный список, а также возместить судебные издержки. Среди оснований для оспаривания — нарушение обязанности мотивировать решение, явная ошибка в оценке обстоятельств, недостаточность доказательств соответствия артистки критериям для введения ограничений, а также несоблюдение принципа соразмерности и нарушение права на эффективную судебную защиту.

Кроме того, заявительница ссылается на попрание гарантированных европейским законодательством свободы выражения мнения и свободы творчества, ставит под сомнение законность самих критериев включения в санкционные списки и указывает на несоблюдение процедурных требований при принятии оспариваемых решений.

27 мая стало известно об иске Гагариной к Совету ЕС с требованием снять с нее санкции. Это не первая жалоба певицы — она уже обращалась в европейский суд в 2024 году. Как пояснила сама Гагарина, она «отнеслась бы к санкциям спокойно», но недовольна блокировкой музыкальных площадок, где раньше могла свободно выкладывать музыку.

Как Гагарина судится с Евросоюзом и кому из россиян уже удалось оспорить санкции — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Гагарина призналась, что готовит стендап с оркестром.

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