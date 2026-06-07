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Культура

Гагарина проведет стендап с оркестром: «Исповедь перед моими слушателями»

Певица Полина Гагарина призналась, что готовит стендап с оркестром
Юрий Кочетков/РИА Новости

Певица Полина Гагарина в интервью «Hello!» рассказала, что готовит новое шоу.

Шоу получило название «Вечер с Полиной Гагариной». Оно пройдет 7 ноября в Москве. Артистка пообещала выступить в новом формате.

«Это как раз околотеатральная история. Можно сказать, моноспектакль, исповедь перед моими слушателями, стендап в сопровождении современного симфонического оркестра», — поделилась певица.

Гагарина призналась, что ей понравится формат шоу. По словам артистки, он позволяет создать более объемный образ на сцене. Певица хочет сделать программу, которая позволит напрямую поговорить со зрителем.

В мае Полина Гагарина подала иск к Совету ЕС с требованием снять с нее санкции. По словам артистки, она «отнеслась бы к санкциям спокойно», но недовольна блокировкой музыкальных площадок, где раньше могла свободно выкладывать музыку. Как Гагарина судится с Евросоюзом и кому из россиян уже удалось оспорить санкции — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сергей Лазарев поцеловал Гагарину на сцене.

 
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