Полина Гагарина судится с Евросоюзом. Чего она добивается?

Полина Гагарина подала иск к Совету ЕС с требованием снять с нее санкции. Это не первая жалоба певицы — она уже обращалась в европейский суд в 2024 году. Как пояснила сама Гагарина, она «отнеслась бы к санкциям спокойно», но недовольна блокировкой музыкальных площадок, где раньше могла свободно выкладывать музыку. Как Гагарина судится с Евросоюзом и кому из россиян уже удалось оспорить санкции — в материале «Газеты.Ru».

Общий суд Евросоюза зарегистрировал иск российской певицы Полины Гагариной с требованием к Совету ЕС снять наложенные на нее санкции, информация об этом размещена в базе данных судебной инстанции.

Дело «Гагарина против Совета ЕС» зарегистрировано под номером T-314/26. Иск был подан 25 мая и в данный момент находится на рассмотрении.

«Я бы спокойно отнеслась к наложенным на меня санкциям, если бы мне не заблокировали те музыкальные площадки, где я могла свободно выкладывать свою музыку для моих слушателей. Именно поэтому я подала жалобу», — пояснила сама певица в беседе с РИА Новости.

Она попала под ограничительные меры летом 2024 года в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза против России. В качестве причины еврочиновники указали, что исполнительница якобы «поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Кроме Гагариной санкции ЕС тогда также были введены в отношении актера Ивана Охлобыстина и певца Ярослава Дронова, известного под сценическим псевдонимом Shaman.

Поданный в мае иск — не первый: в октябре 2024-го Гагарина уже обращалась в Общий суд ЕС с требованием отменить санкции. В исковом заявлении указывалось, что Совет ЕС не представил веских оснований для включения Гагариной в санкционный список, а в мотивировочной части санкционного решения были допущены ошибки. Кроме того, в иске Гагариной отмечалось, что санкции ЕС нарушают ее свободу выражения и лишают судебной защиты за пределами России.

Тогда «звездный» адвокат Сергей Жорин высоко оценил шансы певицы на отмену ограничительных мер.

«Нарваться на ужесточение санкций маловероятно. Шансы выиграть суд и аннулировать наложенные ограничения достаточно высокие», — сказал Жорин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, с начала введения санкций большое количество россиян смогли в судебном порядке доказать их незаконность и необоснованность.

«Очень часто бывает, что если рассматривать того или иного гражданина России в частном порядке, то оказывается, что наложение санкций на конкретного человека было необоснованным и незаконным, и эти ограничения отменяются», — подчеркнул Жорин.

Кто оспорил санкции?

Гражданам России уже удавалось успешно оспаривать свое включение в санкционные списки и добиваться отмены ограничительных мер ЕС, в основном это представители крупного бизнеса. Так, 13 мая Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении российского предпринимателя Михаила Гуцериева.

Первым добиться снятия санкций сумел бизнесмен Александр Шульгин — ограничения отменили в 2023 году. Впоследствии из «черных списков» были официально исключены Григорий Березкин и Фархад Ахмедов. Бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен добились признания незаконным их включения в санкционные списки на 2022–2023 годы, хотя и остались под ограничениями из-за более поздних повторных решений ЕС.

Подавали иски, но пока не добились успеха бизнесмены Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко, Дмитрий Пумпянский и другие.

Также целый ряд исков к ЕС подали члены семей крупных бизнесменов, которые оспаривают рестрикции, аргументируя это тем, что их включили в списки «автоматически» только из-за родственных связей. Например, весной 2023-го мать Евгения Пригожина Виолетта Пригожина выиграла суд первой инстанции, который постановил, что родство не является достаточным основанием для санкций, однако Совет ЕС позже обошел это решение, обновив основания для ограничений. Окончательно санкции с нее сняли только через полтора года, в конце 2024-го.