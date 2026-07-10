Российские кинотеатры выступили с обращением по поводу зарубежных фильмов

В российских кинотеатрах нельзя запрещать прокат зарубежных фильмов, так как это сильно ограничивает выбор зрителей, для которых очень важно разнообразие. Если иностранная картина не противоречит законам и не продвигает чуждые ценности, то нет никаких оснований лишать россиян возможности посмотреть ее в кинотеатре, заявил в пресс-центре НСН глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

«Если ребенка кормить одними апельсинами, у него будет диатез. Клубничку хочется! Да, она должна быть мытой, но все же. Нельзя кормить зрителей только апельсинами», — подчеркнул эксперт, напомним, что сегодня тема полного запрета на зарубежный прокат активно обсуждается чиновниками.

Особенно важно разнообразие фильмов для современного поколения зрителей, а утверждения, что запреты пойдут на пользу – это лишь популизм, убежден Васясин. Он отметил, что если зарубежный фильм не противоречит законам и не навязывает вредные ценности, то запрет на его прокат необоснован. В конечном итоге это приведет к тому, что в России будут снимать «проходное» кино, а отрасль кинопроизводства будет потреблять слишком много бюджетных средств для выживания, заключил эксперт.

До этого худрук Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов призвал отказаться от квотирования зарубежных фильмов в российском прокате. Он отметил, что ограничить прокат проще всего, однако санкции уже действуют и зарубежные фильмы почти не показывают. Вместо квот Миронов предложил российским режиссерам выработать собственный культурный код, как было во времена советского кинематографа, определить жанры, в которых авторы из РФ сильнее.

Ранее кинокритик Шнейдеров заявил, что зрителям не интересно российское кино.