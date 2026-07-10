Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Российские кинотеатры выступили с обращением по поводу зарубежных фильмов

НСН: российские киносети призвали не запрещать прокат зарубежного кино
Liu zishan/Shutterstock/FOTODOM

В российских кинотеатрах нельзя запрещать прокат зарубежных фильмов, так как это сильно ограничивает выбор зрителей, для которых очень важно разнообразие. Если иностранная картина не противоречит законам и не продвигает чуждые ценности, то нет никаких оснований лишать россиян возможности посмотреть ее в кинотеатре, заявил в пресс-центре НСН глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

«Если ребенка кормить одними апельсинами, у него будет диатез. Клубничку хочется! Да, она должна быть мытой, но все же. Нельзя кормить зрителей только апельсинами», — подчеркнул эксперт, напомним, что сегодня тема полного запрета на зарубежный прокат активно обсуждается чиновниками.

Особенно важно разнообразие фильмов для современного поколения зрителей, а утверждения, что запреты пойдут на пользу – это лишь популизм, убежден Васясин. Он отметил, что если зарубежный фильм не противоречит законам и не навязывает вредные ценности, то запрет на его прокат необоснован. В конечном итоге это приведет к тому, что в России будут снимать «проходное» кино, а отрасль кинопроизводства будет потреблять слишком много бюджетных средств для выживания, заключил эксперт.

До этого худрук Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов призвал отказаться от квотирования зарубежных фильмов в российском прокате. Он отметил, что ограничить прокат проще всего, однако санкции уже действуют и зарубежные фильмы почти не показывают. Вместо квот Миронов предложил российским режиссерам выработать собственный культурный код, как было во времена советского кинематографа, определить жанры, в которых авторы из РФ сильнее.

Ранее кинокритик Шнейдеров заявил, что зрителям не интересно российское кино.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!