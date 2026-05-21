Кинокритик Шнейдеров об отказе от зарубежных фильмов: «Зрителям неинтересно русское кино»

Прокатчики рассказали, что в мае российские кинотеатры столкнулись с заметным падением доходов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Эксперты объяснили, что это случилось после того, как кинотеатры прекратили показывать зарубежные фильмы и сосредоточились на отечественной продукции. В праздничные дни вышли в прокат три отечественные драмы: «Ангелы Ладоги», «Литвяк» и «Семь верст до рассвета». Однако успехом пользовалась только первая картина, заработавшая 390 млн рублей.

Кинокритик Давид Шнейдеров назвал инициативу отказа от зарубежного кино «абсолютно дискредитировавшей себя», подчеркнув, что задержки с выходом блокбастеров бьют по кинотеатрам.

«Как только кинотеатры отказались показывать зарубежные картины, сразу стало ясно, что русским зрителям русское кино неинтересно […] Идея импортозамещения в области кинематографа абсолютно провалилась», — сказал он.

В свою очередь, член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев отметил, что российская аудитория «устала от сказок». Он также подчеркнул нехватку контента для зрителей старше 55 лет. По его словам, старшее поколение не понимает современные картины — «они ходят и плюются, спрашивая, как такое можно снимать».

