Евгений Миронов назвал причину отказаться от квотирования зарубежных фильмов

Худрук Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов назвал причину отказаться от квотирования зарубежных фильмов в российском прокате. В беседе с ТАСС он объяснил свою точку зрения заботой о качестве отечественного и кино и культурном уровне зрителей.

Он отметил, что ограничить прокат проще всего, однако санкции уже действуют и зарубежные фильмы почти не показывают.

«Зрители смотрят либо пиратские копии, либо третьестепенные картины в официальном прокате. Это заметно снижает культурный уровень зрителей и сказывается на качестве отечественных фильмов, потому что искусственно ослабляет конкуренцию», — поделился мнением Миронов.

Вместо квот Миронов предложил российским режиссерам выработать собственный культурный код, как было во времена советского кинематографа, определить жанры, в которых авторы из РФ сильнее.

Некоторые кинематографисты, добавил он, сейчас этим и занимаются и делают фильмы, которые потенциально могут стать хитами проката и завоевать престижные награды.

Ранее режиссер Александр Войтинский раскрыл, почему в России не снимают блокбастеры.

 
